Ab 12.45 Uhr LIVE: Mixed-Teambewerb im Skispringen

Bei den rot-weiß-roten Frauen wurde ein am Sonntagnachmittag absolviertes offizielles Training miteinbezogen, am Eindruck vom Vortag änderte sich aber nichts. Das auch, da Iraschko-Stolz in Bezug auf ihre leidenden Beine Entwarnung gab. Die Lage entwickelte sich vorteilhaft: „Obwohl ich das Knie viel strapaziert habe, ist es nicht schlechter geworden.“ Die Arbeit mit dem Physiotherapeuten habe sich ausgezahlt. „Es ist nicht gut, es ist ein Defizit. Aber es ist absolut springbar.“