Befreiungen: Ansturm auf Ambulanzen befürchtet

Die Impfpflicht ist in Kraft - inklusive Ausnahmen. Dazu benötigte Atteste können neben Amts- und Epidemieärzten grundsätzlich alle Ambulanzen inländischer Spitäler ausstellen. Allerdings nur für Personen, die dort auch in Behandlung sind. Die Ärztekammer befürchtet dennoch einen Ansturm auf die Ambulanzen. Vizepräsident Harald Mayer hält die Impfpflicht-Verordnung für „so schlecht formuliert, dass jeder, der das so lesen will, lesen wird, dass jede Spitalsambulanz solche Impfbefreiungen ausstellen kann“.