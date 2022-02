Liam Neeson verliebte sich in „vergebene“ Frau

Neeson hatte 2014 in einem Interview enthüllt, was er zu seiner Frau gesagt hatte, nachdem ihm die Ärzte keine Hoffnungen mehr machen konnten: „Sie wurde nur noch künstlich am Leben gehalten. Ich ging zu ihr und sagte, dass ich sie liebe und dann: ‚Schatz, du wirst nicht wieder zu uns zurückkehren können. Du hast dir zu sehr deinen Kopf gestoßen‘.“ Dann wies er die Ärzte an, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Neeson: „Natascha und ich hatten Jahre vorher einen Pakt geschlossen. Falls einer von uns beiden in einem vegetativen Zustand wäre, dass der andere den Stecker ziehen würde.“