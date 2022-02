Österreich schickt LUM!X und Pia Maria zum ESC

DJ LUM!X hat sich somit gegen das Südtiroler Popduo Anger durchgesetzt, wie die Oberösterreich-„Krone“ bereits am Montag berichtete. Die Vorfreude auf den Song Contest, der dieses Jahr von 10. bis 14. Mai in Turin stattfinden wird, ist freilich groß - nicht zuletzt, weil es für den Oberösterreicher quasi ein Heimspiel wird. „Ich bin zweisprachig aufgewachsen, bin dann nach Turin“, verriet DJ LUM!X, der eine italienische Mama hat. Momentan lebt der junge Musiker in Mailand.