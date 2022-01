66. Song Contest: Österreich im ersten Halbfinale

Beim 66. Song Contest, der in diesem Jahr aus Turin kommt, treten insgesamt 41 Länder an. Während fünf Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Gastgeber Italien) bereits fix qualifiziert sind, singen die 36 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 10. und am 12. Mai um den Einzug ins Finale am 14. Mai. Am heutigen Dienstag fiel das Los: Österreich tritt im ersten Halbfinale an, wie der ORF am Dienstag bekannt gab.