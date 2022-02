Transfer geplatzt: Kein Engländer für Hartberg!

Transferschluss ohne Hektik - das gab’s Montag für Sturms Sportchef Andreas Schicker, der mit Dänen-Turbo Rasmus Höjlund schon vor zwei Wochen für den Königstransfer in diesem Winter gesorgt hatte. In Hartberg hingegen liefen am Deadline Day noch die Telefone heiß. Denn Obmann Erich Korherr buhlte bis zuletzt um Patrick Schmidt. Aber gegen 20 Uhr war dann klar: Der 23-jährige Stürmer, zurzeit von Barnsley an Esbjerg (Dän) ausgeliehen, kommt doch nicht. Die Oststeirer konnten sich mit dem englischen Zweitligisten letztlich nicht einigen. Kein Zugang also, aber auch kein Abgang mehr. Gestern zumindest nicht. Korherr: „Wir haben keinen Grund zur Eile, in einigen Ländern wie Schweden, Island, Norwegen, Tschechien und der Slowakei ist der Transfermarkt ja noch offen.“ Nicht unmöglich, dass Schmerböck, Paintsil und Erhart in ein paar Tagen noch wechseln.

Die Oberhaus-Konkurrenz? Meister Salzburg holte noch den Ghanaer Lawrence Agyekum (18), der vorerst bei Liefering beginnen wird. Spektakulärer als die Zugänge in der Liga waren aber die Abgänge: Ercan Kara (Orlando) wird bei Rapid eine Lücke reißen - für ihn kamen der Holländer Ferdi Druijf und Barcelona-Heimkehrer Yusuf Demir. Sturms Startgegner WSG Tirol verlor mit Petsos (Riga) einen Leitwolf.