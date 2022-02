Neues Kinderhilfe-Haus in Salzburg eröffnet

Das Grundstück wurde der Kinderhilfe vom Land Salzburg zur Verfügung gestellt. Der Neubau sowie der nun bald folgende laufende Betrieb werden zu 100 Prozent aus Spenden finanziert.„Wir sind sehr glücklich über das starke Interesse der Salzburger an diesem Projekt und vor allem über die große Spendenbereitschaft, die wir bisher erfahren durften,“so Karin Schmidt, Vorstand der Kinderhilfe. Für den laufenden Betrieb des Hauses ist man weiterhin auf die Unterstützung durch Spender und Helfer angewiesen und daher, gerade in Zeiten, in denen auch die klassischen Fundraising-Maßnahmen eingeschränkt sind, dankbar für jede Spende.