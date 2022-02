Keine Komplikationen! Bernal aus Spital entlassen

Nur zwei Wochen nach seinem schweren Sturz und mehreren Operationen hat der Radstar Egan Bernal das Krankenhaus verlassen! Das gab die Klinik in Bogota am Sonntagabend bekannt und veröffentlichte Fotos von Bernal mit dem Personal der Einrichtung. „Der Patient ist bereit, mit der Rehabilitation zu beginnen. Es gibt keine Komplikationen, seine Verletzungen sind stabil und im Erholungsprozess“, hieß es in der Mitteilung.