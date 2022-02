Giro-Sieger Bernal: „Fast 20 gebrochene Knochen“

Der kolumbianische Rad-Star Egan Bernal hat sich nach einer weiteren Operation an seiner Wirbelsäule ein zweites Mal aus dem Krankenhaus gemeldet! „Fast 20 gebrochene Knochen...“, hieß es in einer Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account am Donnerstag. „11 Rippen. Oberschenkelknochen. Kniescheibe. T5-T6. Teile des zweiten Halswirbels. Mittelhandknochen. Ein Daumen. Ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen. Perforation der beiden Lungenflügel.“