Warum Baubranche bei Impfquote hinterherhinkt

Durchschnittlich 16 Prozent der erwerbstätigen Menschen mit einem Wohnsitz in Österreich sind weder geimpft noch genesen. In der Land- und Forstwirtschaft bzw. in der Baubranche ist diese Zahl deutlich höher: Laut einer aktuellen Auswertung der Statistik Austria haben zum Beispiel rund 24 Prozent der Arbeiter in der Bauwirtschaft und 23 Prozent der in der Landwirtschaft tätigen Menschen noch kein Impf- oder Genesungszertifikat.