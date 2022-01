Dieses Dorf hat niedrigste Impfquote Österreichs

„Unsere Bürger sind eben selbstbestimmt“

„Kaum jemand, der in Stall aufgewachsen ist, will von da ganz weg“, sagt Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ), „das war immer so, und das wird immer so bleiben.“ Weil die Einwohner ein Dasein in der Natur schätzen, in ihrer „eigenen Welt“, in der sie „eine enorme Selbstbestimmtheit entwickelt haben“, die sie mitunter unzugänglich macht. Für Vorgaben, die anderswo gelten. Was mit Corona deutlich geworden ist: 46 Prozent, so die Impfquote in der Gemeinde, die niedrigste in Österreich.