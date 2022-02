Rundum-Service für glückliche Brautpaare

„Heiraten in Krems“ nennt Wurmauer, die mit ihrem „Kreativeck“ bereits zwei Geschäfte in der Wachaumetropole betreibt, ihr Service-Angebot. „Ich dachte mir, dass damit das Heiraten in der Region leichter und individueller gemacht werden kann“, erklärt sie. Ziel ist es nämlich, möglichst viele Dienstleister im Umkreis von rund 80 Kilometern darin zu vereinen – von der Bäckerin bis zum Musiker, vom Fotografen bis zur Friseurin.