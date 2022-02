„Nazi-Akt“: Ruf nach neuem Namen für Lehár-Theater

In aller Munde ist in Bad Ischl derzeit das Lehár-Theater. Wie berichtet, wurde in einer Sondersitzung des Gemeinderats der Kauf des sanierungsbedürftigen Gebäudes durch die Stadt besiegelt. Für den Umbau sollen 19 Millionen € fließen. Geht es nach Grünen-Stadtrat Martin Schott soll auch ein neuer Name her. Grund: Nationalsozialisten haben das einstige Kur-Theater umbenannt.