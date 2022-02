OÖ-Plan für ist für SPÖ nur eine Mogelpackung

Fast 187 Millionen Euro investiert das Land heuer aus dem Topf des im Vorjahr geschnürten Oberösterreich-Plans. 81 Millionen davon fließen in den Ausbau der Spitäler, 31 Millionen in den Arbeitsmarkt und 29 Millionen in klimaschonende Verkehrs- und Wohnbauprojekte. Ein recht ambitioniertes Programm, dennoch sieht die SPÖ in dem von LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) vorgestellten „Kraftpaket für den Weg aus der Krise“ eher eine Mogelpackung. Denn: „Viele ohnehin anstehende Investitionen etwa im Spitalsbereich werden aus Marketinggründen als Zusatzpaket präsentiert“, meint der designierte SPÖ-Chef Michael Lindner.