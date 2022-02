Ein erster gemeinsamer Auftritt von Schwarz-Blau

Es gibt sie also doch noch: Am Donnerstag trat die schwarz-blaue Koalition zum ersten Mal seit ihrer Angelobung am 23. Oktober gemeinsam öffentlich auf. LH Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) versuchten, einen Weg aus der Krise zu skizzieren. Neue Impulse vermisst man dabei.