Australische Traumstraße teilweise unter Wasser

Lkws müssen bis 3000 Kilometer lange Umwege fahren

Versorgungsketten in den Norden des Landes seien unterbrochen, hieß es. Lastwagen müssten teilweise Umwege von bis zu 3000 Kilometer durch die Bundesstaaten New South Wales und Queensland fahren, um das Northern Territory zu erreichen, so der Sender Sky News Australia. Unter anderem sei der abgelegene Outback-Ort Coober Pedy vollständig abgeschnitten. Bürger mit Gesundheitsproblemen seien von der australischen Luftwaffe ausgeflogen worden.