„Call-Bot-Anrufe“: Neue Welle an Betrugsversuchen

Anrufe oftmals mit Wiener Vorwahl

Die Masche ist ähnlich zu bereits altbekannten Versuchen von Betrügern, an Daten ihrer Opfer zu gelangen und in weiterer Folge an deren Erspartes. Jüngst häuften sich erneut Fälle in den Bundesländern von Anrufen, die Nummer hat oftmals die Wiener Vorwahl 01 und wirkt dadurch im ersten Moment seriöser. Zu hören ist eine Tonbandstimme, die - oftmals auch in englischer Sprache - dazu auffordert, eine Taste zu drücken, um so an einen angeblichen Ermittler durchgestellt zu werden.