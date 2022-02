Neues künstlerisches Leitungsteam am Landestheater

Schauspiel in Frauenhand

Die Leitung des Schauspiels haben künftig die Regisseurin Bettina Bruinier und die Dramaturgin Elisabeth Schack inne. Bruinier ist seit 2017 Schauspieldirektorin am Saarländischen Staatstheater, von 2009 bis 2011 war sie Hausregisseurin am Schauspiel Frankfurt. Schack ist seit 2017 Kuratorin für Kunst und Kultur beim Europäischen Forum Alpbach.