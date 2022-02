Das milde und oft auch windige Wetter geht weiter

Eingelagert in eine nordwestliche Strömung sorgt am Montag eine Kaltfront am Vormittag verbreitet für dichte Wolken und für Regen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1600 Meter Seehöhe fällt jedoch am nördlichen Alpenrand sowie generell im Westen der meiste Niederschlag. Trocken bleibt es wahrscheinlich lediglich im Süden. Nachmittags lässt schließlich der Niederschlag allgemein nach und die Wolkendecke lockert abseits der Alpengipfel mehr und mehr auf. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht lebhaft bis stark, im Bergland auch stürmisch. Schwächer ist der Wind nur in Kärnten sowie in der südlichen Steiermark. Die Temperaturen erreichen bis zu zehn Grad.