Horror-Unfall mit einem Toten und zwei Verletzten

„Der Lenker des Transporters erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen“, erklärt die Exekutive. Die beiden Insassen des zuerst mit dem Transporter kollidierten Pkw wurden schwer verletzt. Der 32-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Der 39-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Murnau geflogen werden. Die Insassen des zweiten in den Unfall verwickelten Pkw blieben unverletzt.