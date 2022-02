„Kavalier der alten Schule“ wurde zum Doppelmörder

Mittwochfrüh, 24 Stunden nach der Schreckenstat: Vor dem Mordhaus in der Grazer Leonhardstraße stehen Grabkerzen. Bewohner des Mehrparteienhauses haben sie im Gedenken an Andreas L., seine Mutter Adelheid und den Bruder Michael entzündet. Autos fahren im Schritttempo am Hochhaus vorbei, die Lenker kennen den Tatort von den Pressefotos. Auch Menschen in der Straßenbahn, die direkt am Schauplatz der Familientragödie vorbeirollt, kleben an den Fenstern und tuscheln.