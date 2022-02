Kinder mussten sich in den Klassen verstecken

Mario Höfler, der an einem Wohnbauprojekt gegenüber des Tatortes werkt, erlebte die dramatischen Szenen mit: „Wir waren schon in der Früh auf der Baustelle. Da kamen Polizisten zu uns herübergelaufen und forderten uns auf, im hinteren Bereich weiterzuarbeiten oder gleich im Baucontainer zu bleiben“, berichtet der Polier aus Weiz. Erst in den Vormittagsstunden kehrte allmählich Ruhe in der Leonhardstraße ein. Als die Polizei-Spezialteams abgezogen waren, atmeten alle auf...