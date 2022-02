Doppelmord in Graz: Überforderung als Motiv

Der Schock über die tragische Bluttat am Dienstag in Graz sitzt noch immer tief. Wie berichtet, erschoss ein 60-Jähriger seine 81-jährige Mutter sowie seinen 58-jährigen Bruder und dann sich selbst in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Leonhard in Graz. Zuvor hatte er die Tat bei der Polizei angekündigt.