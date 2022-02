Personalabbau macht auch Nicht-Gekündigte krank

Über-40-Jährige und Frauen stärker betroffen

Die Studie zeigt, dass vor allem Über-40-Jährige, Frauen und Arbeitnehmer aus Regionen, in denen eine hohe Arbeitslosigkeit herrsche oder deren Lebenspartner weniger verdiene, stark an gesundheitlichen Folgen leiden, bestätigte Ahammer am Mittwoch im APA-Gespräch, „Jüngere gar nicht“. Die Auswirkungen nehmen schleichend zu und werden mit der Zeit stärker, verdeutlichte der Ökonom.