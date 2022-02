Papst Franziskus mit Botschaft an Olympia-Athleten

Bei der Generalaudienz am Mittwoch wünschte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche allen Olympiateilnehmern „eine einzigartige Erfahrung menschlicher Brüderlichkeit und des Friedens“. „Ich weiß es zu schätzen, dass das Internationale Olympische Komitee dem historischen olympischen Motto ‘Citius, Altius, Fortius‘, also schneller, höher, stärker, das Wort ‘communiter‘, also gemeinsam, hinzugefügt hat, damit die Olympischen Spiele eine brüderlichere Welt, also ein Miteinander, hervorbringen können“, so der Pontifex.