Pensionistin steht unter schwerem Betrugsverdacht

Beim Prozess in Linz wollte die Oberösterreicherin am Dienstag reinen Tisch machen. Ein Geständnis gab es aber nur beim Darlehen von ihrer Cousine. Sie habe sich in Lügengeschichten verstrickt, sagt die 73-Jährige. Dem Sohn und Bekannten habe sie vorgeschwindelt, dass sie einen Erbschaftsstreit um 311.000 € gewonnen habe. Tatsächlich hatte sie nach dem verlorenen Zivilprozess nur Schulden.