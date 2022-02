Zell gibt Gas: Ziel ist ein Weltcup in zwei Jahren

Fast 70 Zentimeter Neuschnee am Start – die Veranstalter des SC Zell am See mussten am Dienstag vorm zweiten Europacup-Damenslalom w. o. geben. Womit der Reigen an Weltcup-Veranstaltungen (Zauchensee) sowie Europacup-Bewerben (Saalbach, Zell) in Salzburg für diesen Winter zu Ende ging.