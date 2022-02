Heute wird die EU bei der Atomkraft umfallen

Den Entwurf hatte sie - wie berichtet - raffinierterweise am 31. Dezember kurz vor Mitternacht vorgelegt. Damit war McGuinness in Österreich, Deutschland, Luxemburg und Spanien auf heftige Kritik gestoßen. Hintergrund: Das mächtige, aber in einer massiven Energiekrise steckende EU-Land Frankreich will mit Brachialgewalt eine nukleare Renaissance herbeiführen. Geplant sind Hunderte atomare Mini-Meiler, die aber deswegen nicht ungefährlich sind.