Top-Forscher voller Energie an der FH Pinkafeld

In Pinkafeld wurde an der Fachhochschule Burgenland das Josef Ressel Zentrum eröffnet, in dem in den kommenden fünf Jahren an der Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung geforscht wird. Hervorragende Wissenschaftler kooperieren mit innovativen Unternehmen. Gefördert wird das Zentrum mit 900.000 Euro.