Quali um Startplatz: ÖSV-Ass „bisserl überrascht“

„Aber ich nehme die Situation jetzt an, wie sie ist. Ich werde mir natürlich einen Plan zurechtlegen, probiere mich mit den Trainings zu steigern. Man soll ja auch bei einem normalen Weltcuprennen im Training einmal richtig Gas geben, damit man sich nahe dem Limit bewegt. Nur weil es Olympia ist, ist das nichts Anderes. Ich werde es so angehen, wie die Abfahrten davor auch“, so der Kärntner. Und nur weil es Olympia ist, werde er sich nicht verrückt machen lassen, auch wenn es in der Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert habe.