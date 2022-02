Unbekannte schossen auf Klagenfurter Wohnung

Am späten Montagabend gegen 21 Uhr vernahm der 41-jährige Klagenfurter einen lauten Knall gegen eine Fensterscheibe seiner Wohnung. Bei genauerer Betrachtung dieser bemerkte er ein Einschussloch. Von der alarmierten Polizei konnte in weiterer Folge eine zirka drei Millimeter große Stahlkugel vorgefunden werden. „Wir vermuten, dass der Schuss aus einem Luftdruckgewehr abgegeben wurde“, so Polizeipressesprecherin Lisa Sandrieser.