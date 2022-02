Vor Olympia: Skeleton „bisschen wie die Formel 1“

Außer Flock und Maier darf nur ein Lette das Material verwenden. „Schlittenbau ist eine richtige Wissenschaft. Ich vergleiche das gern ein bisschen mit der Formel 1. Da will auch jeder sein Material exklusiv halten. Damit die anderen nicht wissen, wieso der Schlitten so schnell sein kann, was die Technologie dahinter ist. Das wissen wir bei den anderen auch nicht“, erklärte Maier. „Wenn du beginnst, die Schlitten zu verkaufen, wäre eine hohe Nachfrage. Aber so behalten wir das Know-how exklusiv bei uns.“