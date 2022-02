Gastro und Co. rücken Normalität Schritt näher

Im November erst der Lockdown, seither die scharfe 2-G-Regel: Klar, dass sich Salzburgs Wirtschaft und ganz speziell Hotellerie wie Gastronomie über die bevorstehenden Corona-Lockerungen freuen. Und erstmals in diesem Winter wagen Unternehmer in Salzburg auch einen vorsichtig-positiven Blick in die nahe Zukunft.