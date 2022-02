Maki Na Kamura: Ein Kosmos aus Farbkonstrukten

Gemälde, die den Westen und Osten repräsentieren

Wenn man diesen ersten Eindruck überwunden hat, erkennt man in der kosmopolitischen Farbpalette und in der Spontanität ihrer Komposition das von ihr angenommene künstlerische Erbe ihres Lebensumfeldes im Westen, gepaart mit ihrem ethnischen Erbe, das aus dem Osten stammt – welches sich dem zufolge an Arbeiten großer Künstlern aus „zwei Welten“, wie etwa Katsushika Hokusai, Giorgione oder Jean Francois-Millet, orientiert und man somit von einem von ihr kontrollierten Kosmos aus Farbkonstrukten sprechen kann. Die empfehlenswerte Ausstellung „Maki Na Kamura“ in der Innsbrucker Galerie Bernd Kugler wird am 3. Februar eröffnet und läuft bis zum 11. März 2022.