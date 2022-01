Enorme Mengen: Bis zu 1,5 Meter Neuschnee erwartet

Enorme Neuschneemengen werden - wie bereits angekündigt - in den kommenden Tagen vor allem im Westen Österreichs erwartet. Befürchtet werden bis zu eineinhalb Meter Schnee im Arlberggebiet, in Tirol und Salzburg bis zu einem Meter. In Richtung Osten schwächt sich der Schneefall ab. Auf den Straßen gilt in den vom Schnee besonders betroffenen Gebieten, besonders vorsichtig zu sein!