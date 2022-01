Der Sturm bleibt, und jetzt kommt auch noch Schnee

Die Schneemengen, die bis dahin vor allem in den Bergen zusammenkommen, sind beachtlich: „Von Montag bis Mittwoch kommt am Arlberg und in den Tauern teils mehr als ein Meter Neuschnee zusammen, vom Bregenzerwald und dem Walgau über Nordtirol bis in die Obersteiermark sind oberhalb von rund 700 Metern und somit bis in fast alle Tallagen verbreitet 40 bis 60, in höheren Lagen auch bis zu 80 Zentimeter der weißen Pracht zu erwarten“, prognostiziert Spatzierer.