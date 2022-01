Jahresvignetten 2021 ab Dienstag nicht mehr gültig

Mit Montag, 31. Jänner 2022, läuft die Jahresvignette für das Jahr 2021 endgültig aus. Ab 1. Feber gilt nur noch die digitale Vignette oder die Klebevignette in der Farbe Marille auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Wer ohne diese erwischt wird, hat in Österreich eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Die neue Vignette ist bis 31. Jänner des nächsten Jahres gültig.