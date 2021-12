Achtung: So werden Sie mit der Vignette abgezockt!

Über ein solches Portal kann eine Vignette fast 70 Prozent mehr kosten als bei einem offiziellen Anbieter„, warnt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka. Dabei ist das, was diese dubiosen Anbieter machen, nicht einmal verboten, geschweige denn strafbar. Denn diese Portale verkaufen “die Vignetten im Grunde nicht direkt, sondern bieten vor allem die Registrierung des Kennzeichens an - natürlich gegen Entgelt„, erläutert Zelenka. Das kann der Autofahrer aber auch ganz einfach selbst, es kommt für ihn ja - was den Aufwand betrifft - aufs Gleiche raus, wo er das Kennzeichen angibt. Mit dem Unterschied, dass er bei einer offiziellen Verkaufsstelle, etwa der Asfinag oder den Automobilklubs, keinen Aufpreis zahlt.