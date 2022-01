Eferding freut sich über die „rote Laterne“

Stabil im Spitalsbereich

In den Spitälern bleibt es mit 174 Covid-Patienten auf Normal- und 18 auf Intensivstationen weiterhin stabil. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 2406, in Eferding bei 1852 und in Rohrbach bei 3226 und damit als einziger Bezirk Oberösterreichs über der 3000er-Marke. Unter 2000 liegen übrigens nur noch drei Bezirke.