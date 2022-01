Monströse Rampe! Ideales „Gerät“ für Gasser & Co.

Die 2019 fertiggestellte Rampe ist die einzige permanente Big-Air-Schanze weltweit. „Das ist schon unglaublich, auch mit der Beleuchtung, alles höchst modern, mit zwei schnelle Liften“, erzählte Millauer. Anders als bei sonstigen Städte-Events, wo oft Enge herrscht, habe man reichlich Platz im An- und Auslauf. „Es ist normal recht schmal wegen der Materialkosten, aber die Chinesen haben keine Kosten und Mühen geschaut. Man fühlt sich wohl in der Anfahrt und ist nicht bedrängt. Das ermöglicht, die Sprünge so umzusetzen wie am Berg.“