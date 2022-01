Kinder steckten Wiese in Brand: Bub (12) verletzt

Einiges von ihren Eltern anhören mussten sich vermutlich zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren am Sonntag in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck. Die beiden steckten eine Wiese in Brand. Immerhin: Sie flohen nicht, sondern versuchten das Feuer zu bekämpfen. Der Zwölfjährige wurde dabei verletzt.