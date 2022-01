Alko-Pistolero bedrohte Frau in Baden mit Waffe

Fest steht: Vor der folgenschweren Auseinandersetzung des Pärchens dürfte am Wochenende reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein. Eine Frau erstattete jedenfalls, laut „Kurier“, via Notruf Anzeige und berichtete, dass sie mit einer Waffe bedroht werde. Daraufhin läuteten beim Wachhabenden naturgemäß alle Alarmglocken und das ganze Register des Alarmplans wurde gezogen. Mehrere Streifen der Stadtpolizei sperrten mit Einsatzfahrzeugen die Zufahrtsstraßen, Beamte in schweren Schutzwesten und Sturmgewehren näherten sich indes dem Tatort.