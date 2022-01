Corona-Demonstranten stürmten Klinikgelände

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Protestzug von „mehreren Hundert“ Menschen am Samstagnachmittag nahe des Völkerschlachtdenkmals begonnen und war dann in der Nähe der Klinik für Psychiatrie von der Polizei gestoppt worden. Dort seien dann Dutzende auf das Gelände der zur UKL gehörenden Psychiatrie-Klinik gestürmt - vermutlich in der Hoffnung, dem Polizeikessel zu entkommen.