Deutsche Schauspielerin lobt unsere Corona-Politik

„Datenschutz ist kein Hemmschuh“

„Der Datenschutz ist kein Hemmschuh, und es ist alles digitalisiert, was man macht“, sagte Peters über die österreichische Corona-Politik. „Dadurch ist der Alltag sehr viel einfacher, als wenn man alles auf Zettel ausdruckt, mit denen man irgendwo hingeht, um einen Termin zu machen. In Berlin ist alles viel komplizierter, da überlegt man zehnmal, bevor man sich zu einer Handlung hinreißen lässt - das Problem haben die Wiener nicht.“ Am Samstag (29.1./20.15 Uhr) startet die neue ZDF-Krimireihe „Kolleginnen“, in der Peters die Berliner Ermittlerin Irene Gaup spielt.