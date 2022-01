Deutschland: Erstmals über 200.000 Neuinfektionen

Genau zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland befindet sich die Zahl der Neuinfektionen im Nachbarland auf einem Rekordniveau. Dem Robert Koch-Institut wurde nach Angaben vom Donnerstagmorgen binnen eines Tages 203.136 Neuinfektionen übermittelt, so viele wie nie zuvor. Allerdings hieß es vor wenigen Tagen, dass die Corona-Zahlen in Deutschland aufgrund der enormen Omikron-Welle nur noch geschätzt werden können.