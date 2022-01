Das erste Fohlen 2022 bei den Lipizzanern in Piber

Gestütsleiter Erwin Movia freut sich sehr, dass die erste Geburt im Gestüt ohne Probleme verlaufen ist. "Ich bin besonders stolz auf die Mutter, unsere siebenjährige Stute Graziella, die ihr erstes Fohlen so problemlos auf die Welt gebracht hat. Vater des strammen Buben ist der Schulhengst Neapolitano Trompeta, einer der großen Stars in Wien. Der bekannte Schulhengst wurde von Oberbereiter Herbert Seiberl ausgebildet und wird in den Vorführungen in den Programmpunkten „Alle Gänge und Touren“, sowie „Pas de Deux“ eingesetzt.