Packender Krimi: Dornbirn-Girls revanchieren sich

Auch Satz drei bot Dramatik: Die Führung ging lange hin und her, ehe die Vorarlbergerinnen nach sechs Punktgewinnen in Serie von 18:20 auf 24:20 davonziehen konnten. Allerdings kämpften sich die Hausherrinnen erneut zurück und hatten auch die Chance, auf 1:2 in Sätzen zu verkürzen. Doch die Zell-Girls bewahrten die Nerven und gewannen am Ende 27:25.