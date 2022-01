Anti-Corona-Demo: Autokorso am Wiener Ring

Sperren auch am Samstag

Die Wiener Innenstadt sollte auch am Samstag ab dem späteren Vormittag gemieden werden. Einmal mehr sind Staus und Verzögerungen vorprogrammiert, da erneut eine Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung in der City stattfindet. Laut ÖAMTC muss ab Mittag bis etwa 18.30 Uhr mit Sperren am Ring und dem Franz-Josefs-Kai gerechnet werden. Es wird empfohlen großräumig auszuweichen. Auch auf den Öffi-Strecken muss mit Verzögerungen gerechnet werden.