Brand unter Restaurant: 20 Gäste in Graz evakuiert

Ein Plastikeimer, der vermutlich als Aschenbecher benutzt worden war, dürfte laut Polizei in dem Keller am Karmeliterplatz in Brand geraten sein. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert - als die Polizei eintraf, hatte die Berufsfeuerwehr aufgrund der Rauchentwicklung das darüberliegende Restaurant evakuiert. Ein Mitarbeiter hatte zu diesem Zeitpunkt den Brandherd bereits gelöscht.