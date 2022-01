Doppel-Olympionike Krüger 3. Corona-Fall Norwegens

Doppel-Olympiasieger Simen Hegstad Krüger ist etwas mehr als eine Woche vor Beginn der Winterspiele in Peking der 3. Corona-Fall im norwegischen Olympia-Team! Der Skiathlon- und Staffel-Goldene von 2018 wurde wie zuvor Heidi Weng und Anne Kjersti Kalvaa im Trainingslager auf der Seiser Alm in Südtirol positiv getestet. Als 1. „Opfer“ hatte Trainer Arild Monsen zu Wochenbeginn nach seiner Rückkehr in Oslo einen Infektionsbefund erhalten.